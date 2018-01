5 personas y varias empresas investigadas por la gestión ilegal de residuos peligrosos

La Guardia Civil investiga a 5 personas y varias empresas de Madrid, Barcelona y Guadalajara que formaría una presunta red de tratamiento ilegal de residuos peligrosos.

La investigación se realiza por orden del juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara y está poniendo al descubierto una trama en la gestión de residuos peligrosos que supuestamente son descontaminados, pero que en realidad se eliminan sin el tratamiento obligatorio.

TRANSPORTE Y TRATAMIENTO SIMULADO

Según informa la Guardia Civil un gestor simula el transporte de los residuos producidos en una empresa química de la provincia de Madrid hasta su planta en Soria donde los trata y descontamina. Después son enviados hasta otra ubicación en la provincia de Guadalajara donde son eliminados.

Sin embargo los viajes a la planta de descontaminación soriana, dice la Guardia Civil, sólo existe sobre el papel, no se realizan y los residuos peligrosos van directamente de Madrid a Guadalajara con toda su carga contaminante activa. Se blanquea el movimiento de los residuos y se confeccionan certificados de gestión falsos.

Dice la Guardia Civil que esta empresa es la misma que protagonizó el famoso incendio del verano de 2016.

Incendio de la planta de residuos de Chiloeches visto desde Cabanillas/Foto SER GU

El Seprona considera estos hechos muy graves ya que por un lado ya que en caso de accidente del transporte, los servicios de emergencia estarían tratando como no contaminante una mercancía que sí lo es. Además los trabajadores de la empresa de Guadalajara estarían expuestos a los peligros del manejo de residuos no tratados y que cuentan con todos los elementos de riesgo. También estarían cobrando a los clientes todo el proceso de tratamiento que no se hace, además de las cuotas por transporte que tampoco se realiza.

Una estimación aproximada cifra en unas 3.000 toneladas de residuos peligrosos los que se habrían eliminado sin ningún tipo de tratamiento previo.