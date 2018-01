¿Y mientras qué hacemos?

Que Canarias tiene que apresurarse para conseguir salirse de la cola y ponerse a la cabeza en energías renovables, no lo duda nadie con un mínimo de sentido común. Fundamentalmente por la potencialidad que tenemos, la Arabia Saudí de las energías limpias, valga el manido tópico. Ya hemos perdido suficiente tiempo con los brazos cruzados.

En estos últimos dos años se ha notado la mejoría, aunque queda mucho camino por recorrer. Hay que poner los motores al máximo para conseguir más energía renovable, con más parques, más autoconsumo, con mayor diversificación, no solo hay que apoyarse en la eólica.

El parlamento europeo acaba de aprobar una nueva directiva 2020-2030 para las renovables, para conseguir como mínimo un 35%, no es un porcentaje demasiado ambicioso pero es mejor que nada. Canarias por sus condiciones podría ir mucho más lejos.

El gas propano que usan las empresas no es barato y algunos empresarios andan preocupados porque tenemos un monopolio de facto que hace que los precios estén muy por encima de lo razonable, dicen. En Gran Canaria temen quedarse fuera del aire propanado, que aunque teniendo menos poder calórico, es mucho más barato.

El gobierno de Canarias y el cabildo de Gran Canaria mantienen pareceres enfrentados. Antonio Morales se niega al gas y a abrir ranuras en las calles para poner una energía que es también fósil y se usa como transición. Repite además que se mantendrá mientras esté subvencionada. Y el gobierno con Pedro Ortega está en la posición contraria. Contamina menos, es más barata y eso nos hace competitivos.

Parece evidente que si los municipios más importantes de Gran Canaria y el cabildo no están por ello, es probable que el gobierno no use la herramienta del interés general para poner el gas. Ahora bien, mientras alguna solución se tendrá que dar a las empresas para conseguir ahorro con otras energías, a la espera de las limpias.

La mayoría aquí, nos creemos las renovables, es de pura lógica, por baratas y por sostenibilidad, aunque en el mientras algo habrá que hacer para evitar los precios actuales.