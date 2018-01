Pocas posibilidades. Mucha ilusión

Remontarle un 0-1 al campeón de las dos últimas ediciones de la UEFA Champions League y hacerlo en su propia casa parece una tarea casi imposible, pero el C.D. Leganés no renuncia a, al menos, intentarlo en el partido de esta noche (21:30 horas) en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid C.F.

Todo pasa por anotar. "Cuanto más tarde marquemos mejor para que no les de tiempo a darle la vuelta, pero estamos hablando de poder pasar. Con esa mentalidad vamos, con esa idea vamos. Cómo lo consigamos me da igual. Nos llevaríamos una alegría increíble. Lo vamos a buscar sabiendo que es muy difícil, muy complicado", dijo en rueda de prensa Asier Garitano que tendrá las bajas de Gumbau, Szymanowski y Mauro.

"Es complicado porque venimos de perder el partido 0-1. Vamos contra un sensacional equipo a su casa, al Bernabéu, con un resultado adverso. Intentaremos jugar nuestro partido y buscar nuestras opciones para intentar pasar la eliminatoria. Esa es la mentalidad desde el primer partido en Copa contra el Valladolid y no nos va a cambiar hasta el último que podamos jugar", declaró según recoge EFE.

Además no cree que sea bueno para los suyos que Zidane pueda alinear a alguno de los menos habituales: "Contra el Madrid no beneficia nunca nada. El tema del 'plan B' no me gusta nada. Estamos hablando de jugadores increíblemente buenos, internacionales todos. Con esas frases hay que tener cuidado".

En cuanto a su alineación, apuntó: "Cada partido es una opción para pasar. Nosotros vamos a ir siempre, ha sido así desde que estoy aquí. Pensamos en el siguiente partido, en este caso en el de mañana. Los que creamos que están en mejores condiciones o nos pueden ayudar a llevar el partido a lo que nos interesa, jugarán".

"Pero debemos mostrar el mismo equilibrio que tuvimos en casa. Si te vuelves loco, si te partes como equipo, si permites transiciones contra un equipo como el Real Madrid... te van a hacer un roto", manifestó ante los medios.