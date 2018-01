¿Éxito turístico? ¡A ver quién lo tiene más grande!

Málaga, Costa del Sol y Andalucía han regresado de Fitur con muy buenas sensaciones.

Podríamos brindar por eso, pero, caray, ¡es que siempre regresan con muy buenas sensaciones! Todos los años es lo mismo. Es un sector con grandes profesionales… pero sobre todo con grandes profesionales de las buenas sensaciones.

Y el caso es que sería mejor juzgar los resultados, sin duda, más que las sensaciones. Y creo que conviene atemperar la complacencia, aunque los datos son muy solventes. La Costa del Sol tuvo doce millones y medio de visitantes en 2017, otro año histórico. Se podrían añadir otras cifras, como el impacto económico o el empleo, con buenos indicadores. Pero creo, como Luis Callejón, que a esos responsables a los que les excitan los grandes datos –a ver quién lo tiene más grande– les convendría considerar que la cantidad no es siempre sinónimo de riqueza. Es más, a veces es el camino al empobrecimiento. La saturación crea problemas, ya se ha visto incluso en Baleares o Barcelona. Quizá hay que buscar un Turismo de menos cantidad y más calidad, que gasta más y ocupa menos. No el albañil de Manchester, con todo respeto, sino el turista de cuatro o cinco estrellas, que no come en un apartamento donde pagan cien pavos seis personas.

Pero, quiá, en Fitur –tras superar los 80 millones de turistas, y derrotar a Estados Unidos como segundo destino del mundo– el grito de guerra ha sido ¡a por los 100 millones! Queda claro que algunos sólo entienden esa lógica cipotuda: a ver quién lo tiene más grande.