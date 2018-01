Juan Franco: la Junta de Andalucía tiene competencias de vital importancia para la ciudad

Tras la reunión el pasado martes 22 con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, el alcade de La Línea, Juan Franco, se mostraba medianamente satisfecho. Un encuentro en el que estaba previsto hablar de las consecuencias del Brexit, que desde su anuncio se han dejado sentir notablemente en la ciudad, finalizaba con los asuntos habituales, los planes de empleo, la educación y el resto de asuntos domésticos. Sobre inversiones para paliar esas consecuencias todo quedó en buena voluntad por parte de la administración andaluza.

Juan Franco reoconoce que la reunión fue cordial y destacó también que la presidenta, Susana Díaz, antes de que comenzase el encuentro, pasó a saludar al primer edil linense, "Planteamos la situación que estamos viviendo en la ciudad independientemente del Brexit, aunque ya el mero anuncio del la salida de UK ha ocasionado problemas con la merma del poder adquisitivo de los trabajadores españoles en Gibraltar". El alcalde anunciaba que en torno al 15 de febrero habrá una reunión con el viceconsejero de presidencia y los responsables provinciales de la administración andaluza, "la intención mía es que en esa reunión participen los portavoces municipales al objeto de exponer, con arreglo a la documentación que se nos facilite, las distintas vías de actuación que tiene la junta en la ciudad y comenzar a afrontar con medidas concretas la situación que estamos atravesando".

El alcalde de La Línea tiene clara la imperiosa necesidad de afrontar los problemas endógenos de la ciudad, desempleo, formación etc.. "lo que queremos es dejar de hablar de estos temas genéricos y centrarnos en hablar de medidas concretas que comiencen a implantarse desde ya y no encontranos con que el 29 de marzo se aplique el Brexit y nos encontremos con una situación que no podamos afrontar. Aunque vayamos un poco tarde creo que todavía podemos plantear estas actuaciones y medias".

Sobre medidas específicas para la ciudad Juan Franco contaba que el ayuntamiento ha elaborado un plan genérico, "espero que se vayan aplicando las medidas que recoge ese documento". Franco recuerda que hay acciones dependientes del Gobierno Central "como el tema de la fiscalidad especial y con un diseño muy concreto para la ciudad" que también forma parte de las reivindicaciones del municipio.

Habitualmente se pone la mirada, se comprueba diariamente en las declaraciones de políticos, sindicatos y trabajadores, en el paso fluido de la aduana que con la entrada en vigor del Brexit se convertirá un una frontera, puesto que Gibraltar no será un territorio comunitario. Pero cabe preguntarse por asuntos que afectarán realmente a los trabadores como que ocurrirá con el pago del desempleo de esos trabajadores o sus pensiones. "El ministro de exteriores nos dejó claro que las personas, los trabajadores, iban a ser lo primero".