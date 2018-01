Los socialistas acusan a Guanyar de realizar contratos en la Banda Municipal con informes en contra

En el Pleno del Ayuntamiento de Alicante, que se celebra este jueves, se debatía una moción de Guanyar para dotar a la Banda Sinfónica Municipal de un reglamento de funcionamiento y para establecer un compromiso político para recuperar la plantilla, cuando la edil socialista Gloria Vara, ahora responsable de Cultura, ha denunciado que se han hecho "contratos temporales a músicos con un informe de la asesoría jurídica en contra". En aquel entonces, el edil responsable era Daniel Simón, de Guanyar, que ha instado a Vara a que se lo haga llegar porque "lo desconozco", ha mantenido.

Ha asegurado la socialista Vara que ha tenido conocimiento de la situación al acceder a la concejalía tras el reparto de competencias y una vez Guanyar salió del tripartito, cuando solicitó un informe porque "algo no funcionaba". "No sabemos las consecuencias que traerá" ha dicho.

Absoluto desconcierto mostraba el concejal Simón. "Si es así, le pido que me lo haga llegar, pero le aseguro que cuando yo era concejal de Cultura no me consta que existía ni que existiera en las legislaturas anteriores, cuando se ha puesto en marcha esa fórmula; si es que se refiere a eso, que no me queda claro", ha mantenido. Asegurado que es "falso que yo tuviera un informe en contra y que impidiera una contratación concreta de contrataciones temporales".

Por su parte, la concejal del PP, María Dolores Padilla, ha solicitado información al equipo de Gobierno por un "problema que preocupa". "Acaba de declarar que se han realizado contrataciones de forma irregular con un informe de Asesoría Jurídica", ha planteado. Además, ha descatado que "este gobierno que se comprometió a devolver 54 profesores más un director a la banda y que no ha podido ser cumplido. Se mantienen dos vacantes por jubilación; se mantiene sin convocar una vacante ofertada en 2016".

La votación ha salido adelante en una votación separada. Los puntos 1 y 3 --relativos a elaborar un Reglamento para la banda y conceder a la entidad la medalla de la ciudad--, han salido adelante por unanimidad; mientras que el punto 2, relativo a recuperar la plantilla, ha salido adelante con los votos de Guanyar, Compromís, PP y el no adscrito, Fernando Sepulcre, y la abstención de PSPV, Ciudadanos y la no adscrita, Nerea Belmonte.

Otra moción, la que ha presentado el PP para que se cree una comisión no permanente del Pleno para controlar el proceso de elaboración de un Plan Municipal de Inclusión. Ha salido adelante con 25 votos a favor.