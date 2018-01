Echávarri: “El PGOU era nuestro compromiso y hoy es nuestro fracaso”

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha aprovechado una moción propuesta por Guanyar para acusar al exedil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de no haber trabajado lo suficiente para sacar adelante los trabajos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"Era nuestro compromiso y a fecha de hoy es nuestro fracaso". Así ha concluido el debate de una moción en la que Guanyar proponía comenzar el proceso de participación pública del documento.

Quería también Guanyar que se creara un órgano de seguimiento de los trabajos y la dotación presupuestaria suficiente. Ha sido rechazado con 20 votos en contra y 9 a favor, ya que han contado con el apoyo de Compromís y la edil no adscrita.

Gabriel Echávarri, ha hecho extensible el fracaso al antiguo tripartito y considera "un error" el haberse fiado "de quien me he fiado", decía en referencia a Miguel Ángel Pavón, anterior edil de Urbanismo. Le acusaba de no haber trabajado con diligencia ya que el expediente de revisión del Plan General tiene fecha, ha revelado, de 27 de julio de 2017, "dos años después de llegar al gobierno".

Antes, Miguel Ángel Pavón, acusaba a los socialistas de haber paralizado los trabajos de Urbanismo después de que la socialista Eva Montesinos haya asumido estas competencias. Ha recordado que eliminar la Oficina de Plan General es "no saber que la casa se empieza por los cimientos y no por el tejado"