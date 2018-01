El centrocampista del Hércules, Chechu Flores, ya está recuperado. El mediocentro ya está a disposición de Claudio Barragán para el partido ante Cornellà.

Flores calificó el partido ante el Cornellá como una "final" que "marcará" el desarrollo de la temporada y negó que los movimientos del mercado de invierno hayan desestabilizado a la plantilla "porque es algo con lo que hay que convivir".

"Estamos en un club que nos paga y hay que acatar las decisiones. La gente está cansada ya de excusas", insistió el centrocampista, quien no quiso conceder excesiva importancia a la estadística negativa que acumula el Hércules en su ausencia.

Además, el capitán blanquiazul se cuestionó qué está haciendo mal el club alicantino en los últimos años para que el equipo, pese a su potencial deportivo, no logre estar en la parte alta de la clasificación en el grupo III de Segunda B.

"Es una situación que se viene repitiendo en los últimos tres años. No sé qué pasa aquí, pero algo estamos haciendo mal porque esto no es normal la situación del equipo", aseveró Chechu.

Flores aseguró que de la actual dinámica solo se puede salir con buenos resultados y descartó que en su caso puedan pesar los partidos en el Rico Pérez.

"A mí me gusta jugar aquí y no me pesa la responsabilidad. Nadie te va a tocar con una varita y arreglar esto, tiene que ser el jugador en el campo", concluyó.