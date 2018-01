Santi Cabeza: “El equipo tiene ansiedad por ganar y querer agradar”

A Santi Cabeza ya no le pilla nada por sorpresa. El veterano jugador del Atlético Tomelloso sabe lo que es blanco y lo que es negro y no se esconde para nada a la hora de admitir que su equipo no pasa por su mejor momento. Pero también se muestra optimista y confía en que el fútbol le devuelva a su equipo todo el buen trabajo que está haciendo.

Tras empatar el pasado domingo ante el Pedroñeras, el equipo de Darío acumula tres meses sin ganar en su casa y más de dos sin saborear un triunfo. ¿La solución? Intentarlo con más insistencia y seguir confiando en el trabajo diario. La siguiente oportunidad es este domingo, y a domicilio, ante el Atlético Ibañés.

“La verdad es que estamos un poco jodidos porque la situación no es la que queremos” admitía el bueno de Santi Cabeza mientras argumentaba que “siempre decimos que si el campo, que si la mala puntería, que si la mala suerte o lo que sea, pero parece que ahora mismo nos tienen que poner una portería como un arco iris para marcar un gol”.

Quizá, “si hubiésemos encarrilado dos o tres victorias la vida hubiese sido distinta”, pero al no terminar de llegar esa victoria, “el equipo tiene cada vez más ansiedad por ganar en casa y hacerlo bien ya que no queremos defraudar a nuestra afición”. Pero es que, hablando del terreno de juego, el de Las Pedroñeras aseguraba que “la semana pasada, entrenando contra la selección sub 18 de CLM, el equipo volaba en un campo de entrenamiento de césped artificial” por lo que está claro que “parece que en casa jugamos fuera y fuera, en casa”.

También hablaba del factor suerte, y precisamente, en este sentido “tampoco estamos teniendo suerte”. Por lo tanto, según Santi Cabeza, “yo ya no sé si es confianza, cabeza, mala suerte o qué, pero está claro que esto lo tenemos que sacar nosotros y ya está, y eso se consigue con una victoria y con confianza”. Para ello, “tenemos que ganar ya y ahora toca el Ibañés. Además, nos pintaron la cara en la ida y tenemos una revancha para empezar a ganar, recuperar la confianza y las buenas sensaciones”.