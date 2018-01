Saúl Crespo "tenemos que salir cuanto antes de ahí abajo

El centrocampista Saúl Crespo destacaría de la victoria ante el Castilla la actitud del equipo que después de ir ganado siguió peleando a pesar del empate para conseguir ganar, eso es una actitud positiva que nos da fuerza. No ayuda para abrir puertas, podemos hacerlo y si somos capaces de encauzar victorias seguidas para empezar a ver la parte alta.

Sobre el último fichaje piensa que es un jugador Yelko Pino que tiene mucha calidad, que viene a sumar, ayudar y esperemos que así sea.

Personalmente Saúl Crespo regreso ante el Castilla al once titular y reconoce que me encuentro bien, ayudar al equipo en todo lo que pueda y a lo que el entrenador me necesite, he vuelto a jugar con el equipo, hemos ganado, así que todo bien, Me encontré bien. A pesar de ser sustituido el domingo el jugador volverá a estar a disposición del técnico porque fue un pequeño mareo sin importancia por un golpe en la cabeza pero nada de importancia.

El estado del terreno de juego del Cerro del Espino preocupa a la plantilla berciana ya cuando fuimos allí para jugar con el At. Madrid B el campo no estaba muy bien y ahora con lo que ha llovido se comenta que va a estar bastante mal. No es excusa si hay barro porque sería para los dos equipos. Como la Deportiva el Rayo Majadahonda a juicio del canterano es un equipo que le gusta jugar, tocar el balón pero a nosotros también y nos beneficiaria que el campo estuviera bien.

Reconoce el canterano de la Deportiva que ahora todos los partidos son muy importantes , tenemos que salir cuanto antes de ahí abajo y ver la parte alta para intentar llegar al objetivo, aunque este difícil tenemos que intentarlo.