Lo que pasa en Irun se queda en Irun

Irun ha sido la primera localidad donde el pacto PNV-PSE ha hecho aguas. Los peneuvistas dieron ayer por roto el acuerdo de gobierno después de que el alcalde Santano cesara el martes a su portavoz y responsable de urbanismo, Xabier Iridoy. Al alcalde le acusan los jeltzales de no saber trabajar en equipo y no dejar que otros que no sean él anuncien buenas noticias. El primer edil, a Iridoy de falta de confianza, anunciar proyectos sin informarle...Hasta en sus casas lo rebajan a un conflicto de celos y protagonismo, que no tendrá mayores consecuencias, más allá de Gaintzurisketa, esto dicho por el alcalde.

Sí. Los alcaldes, concejales juegan en otra liga de la política. En la que influyen muchísimo las relaciones personales. Ya se vió desde el primer día en Andoain. Los jeltzales acabaron hasta en tribunales por no apoyar al alcalde socialista y a punto estuvieron de cargarse el acuerdo global. Miren a Barakaldo. Allí, el PSE ya ha roto el pacto de estabilidad con el PNV.

Pequeños resfriados. Donde, de verdad, amenaza gripe o neumonía es en la ponencia de autogobierno, ayer nuevamente aplazada. El derecho a decidir y su ejercicio legal y pactado serán lo que de verdad ponga a prueba la salud del pacto.