Sin vehículos para patrullar

Según denuncia el sindicato ERNE, "el caos organizativo del Departamento de Seguridad ha generado una insuficiencia de vehículos para todos los agentes de Protección Ciudadana y los existentes se encuentran en un estado inaceptable para realizar el servicio policial". Critican, de nuevo, una situación que han hecho pública hace meses y que, en esta ocasión, se traduce en ejemplos concretos.

Aseguran que "no es posible realizar el servicio diario adecuadamente porque los coches están en mal estado". Denuncian, además, que no hay vehículos suficientes.. Destacan el caso de las comisarías de Sestao, Vitoria, Donostia o Bilbao "donde los agentes se han visto obligados a realizar las labores propias de Protección Ciudadana en vehículos no adecuados para tal labor, ya que han tenido que patrullar en furgonetas destinadas a trabajos de Investigación o en vehículos sin distintivos". Señalan que en Sestao, "los agentes han tenido que realizar el servicio sin vehículo alguno, siendo enviados al Metro" porque en la unidad sólo había disponibles siete coches para todas las patrullas que ese día estaban de servicio. En Bergara, relatan, "un vehículo se quedó sin rueda" en pleno operativo.

Consideran esta situación "vergonzosa" y creen que "pone en entredicho el modelo policial del Gobierno Vasco". Denuncian, de nuevo, un parque móvil "muy deteriorado con más de 15 años de antigüedad" y una plantilla con 600 agentes menos de los necesarios.