"El mejor ejemplo, la familia"

La familia es, según Miguel Angel Vesga, responsable del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos, crucial a la hora de conseguir el relevo generacional en las donaciones de sangre en Euskadi. "Hace más un aita o una ama llevando a sus hijos a uno de nuestros centros de donación, que todas la campañas que lanzamos cada año". Entrevistado tras constatar que este mes de Enero está siendo especialmente duro para las reservas de sangre, hoy respiran con más tranquilidad aunque el mensaje sigue siendo que no podemos bajar la guardia.

LA gripe, otro gran frente

La epidemia anual deja ya 37 muertes, el doble que la campaña anterior, un dato que alerta sobre todo a la población porque Sanidad asegura que esta cepa no es más mortífera que otras anteriores, pero son 19 muertes más que el año anterior. Se apunta a las complicaciones en los grupos de riesgo, obligados a vacunarse sí, aunque la mitad de los casos más graves no lo había hecho en una población cada vez más envejecida. Si les traemos estos datos facilitados por Osakidetza es porque están directamente relacionados con la llamada de atenciónque desde la tercera semana de enero viene haciendo el Centro de Transfusiones y Tejidos. Fue entonces cuando la gripe alcanzó la tasa de 419 casos por 100.000 habitantes, y aunque no es el registro más elevado, sí alertó sobre la necesidad intentar no bajar de las 500 donaciones diarias que son las que mantienen la tasa de reposición. No sólo las complicaciones por la gripe en los hospitales han puesto en alerta al Centro.Las necesidades oncológicas o las enfermedades hematológicas son también otro frente abierto