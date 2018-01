Uria: "El consentiminto para la utilización de los datos tendrá que ser expreso a partir de mayo"

La Directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Margarita Uria, ha señalado en los micrófonos de 'La Ventana Euskadi', que con la entrada en vigor del nuevo Reglamento europeo, a partir del mes de Mayo, el consentimiento para la utilización de nuestros datos tendrá que ser expreso y no tácito.

"El consentimiento tiene que ser claro y expreso" -señala la responsable de la protección de datos en el País Vasco-; ya no vale "si usted no me dice nada, doy por supuesto que quiere". El consentimiento tácito ya no va a existir, añade Margarita Uria: "tiene que ser siempre expreso y para lo que se ha dado ese permiso, porque ya no vale el que yo autorice una determinada actuación en un gran almacén y luego te enteres hasta dónde ha llegado la utilización de esos datos".

Margarita Uria ha destacado la Iniciativa presentada por el PNV y el PSE en el Parlamento Vasco para sumar a la protección de datos la regulación de la transparencia. "En este momento, en el Parlamento Vasco, está presentada por los dos partidos que gobiernan una iniciativa para regular la transparencia por lo que la Agencia de Protección de Datos se convierte en Agencia Dual de transparencia y portección de datos; para ello queremos estar preparados y adecuar la organización de esta administración ante la inminente entrada en vigor del nuevo reglamento europeo, el próximo mes de mayo".

Uria destaca que "somos expertos en transparencia porque un numero importantisimo de consultas que se nos han hecho en este último año en relación con la protección de datos, tienen que ver con la transparencia".