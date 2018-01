Tienza: "Cualquier futbolista querría jugar en el Cádiz"

Fausto Tienza se presentó ayer como nuevo jugador del Cádiz. En una operación relámpago adelantada por Radio Cádiz el futbolista se comprometía con el club amarillo por lo que resta de temporada y una más, cuando todo hacía indicar que estaba muy cerca de recalar en el Córdoba. El futbolista posana junto a Juan Carlos Cordero que aseguraba que "tiene unas características similares a José Mari, aunque no hay dos jugadores iguales. Puede actuar en la posición del seis o del ocho".

El futbolista por su parte recalcaba que "estoy preparado físicamente aunque no he tenido muchos minutos en Osasuna, He visto que hay muy buen ambiente en el vestuario, yo vengo a ayudar". Tienza tuvo varias ofertas, de España y del extranjero , pero reconoce que "cualquier jugador querría jugar en el Cádiz, no se le puede decir que no. Estoy feliz por estar aquí".