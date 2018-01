Teófila responde: “Tengo a Cádiz en la cabeza y me la he trabajado mucho”

“Mi partido hará lo que tenga que hacer, pero ya saben que tengo a Cádiz en la cabeza y me la he trabajado mucho”. Así ha respondido la concejala del PP de Cádiz y exalcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, a la pregunta de si querría ser la candidata del PP de Cádiz para las próximas elecciones municipales.

Martínez ha incidido en que el PP va a hacer “lo que sea mejor para la ciudad y para el partido como ofertante de un proyecto para la ciudad en los próximos años”. No obstante, ha recalcado que aún faltan poco más de dos meses para que se conozca al candidato o la candidata del PP a la alcaldía de Cádiz, tal y como anunció en en Baluarte de Los Mártires el presidente del PP-A, Juanma Moreno.

Asimismo, la exalcaldesa de Cádiz se ha pronunciado sobre la posibilidad de que José Manuel Cossi, militante del PP de Cádiz, pueda encabezar las próximas listas del PP en Cádiz. “Yo creo que a mí se me conoce, no tengo revuelta y soy lo que soy, pero soy muy discreta para todo. No me gusta, nunca me gustó, que cada vez que se hable de un militante del PP le corten un traje para cualquier proyecto de lista electoral, un traje. No, no, se dirá cuando se tenga que decir”, ha apostillado.

Por último, Teófila Martínez ha enfatizado que el PP de Cádiz tiene “militantes muy preparados que conocen esta ciudad, que saben los sacrificios que hay que hacer en esta ciudad para ponerla en funcionamiento”.