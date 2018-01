El Selu gana en el pim, pam, pum

Así ha sido la decimoséptima preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz

CHIRIGOTA GRUPO DE GUASA

El sonido de la agrupación cabeza de serie la trae Solera 1847



El Selu vuelve a clavar un tipo. Esta vez, de mandatarios internacionales como Trump, Putin, Merkel, Kim Jon-Un, Maduro.... Los personajes están clavados. Maravilloso primer pasodoble sobre "cambio climático". Muchísimos golpes de risa con toque de crítica en el fondo, aunque también muchas pausa, en un formato de pasodoble-parodia. "Mucho hablar de medio ambiente, y del otro medio nadie habla", reprochan. Tras una reunión del grupo, acuerdan que un calentamiento tiene que hacer con un casquete (polar). Segunda letra a la democracia y a los derechos humanos. "No estamos contra el pueblo, es que somos más de ciudad", admiten. Tras una reunión urgente, deciden que "hay que permitir que se manifiesten por la mañana porque sino darán por culo de tres a cinco cuando estemos dando el cabezazo". Cuplés muy certeros sobre su actuación en el mitin de Ciudadanos y al carné para alimentar gatos. El popurrí comienza con Imagine y tiene numerosos golpes.

CORO TIEMPOS MODERNOS

El coro de Procopio se presenta con música de Candilejas y tipo de obrero ante la maquinaria. Primer tango a la guitarra, "a la que no le gustan las prisas" y que hace sentir más vivo al autor por carnavales. Guitarra que suena a tango. Un tango bonito en lo musical, aunque algo disperso en lo vocal. La segunda letra a los 40 años del 4 de diciembre, cumplidos el año pasado. "Animo a los pueblos que se levanten". Los cuplés, a las dificultades de la "ofimática" y a la búsqueda de trabajo mediante oposición, con remate contra la funcionarios. El estribillo se ríe de las normas de disciplina que se autoimponen los coros. El popurrí es un recorrido musical por esta fábrica de afanosos obreros, con letras sobre el dinero, el tiempo, el movimiento y la libertad. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,92

CHIRIGOTA SON FRESCAS DE LA BAHÍA

Correcta chirigota de Algeciras con tipo de pescadera y atrezzo de pescadería con chanquetes, caballas, merluzas y jureles. Al género que presentan, a pesar del nombre de la agrupación, le falta cierta frescura. Aceptables letras de pasodobles. La primera sobre su hijo que quiere ser periodista, pero no tiene suficiente dinero para poder enviarlo a estudiar fuera. La segunda, sobre los ataques que sufre el carnaval con defensa a la libertad. Cuplés animados, uno sobre un cliente con remate sexual, otro sobre la obsesión de adelagazar, también con remate sexual. Estribillo sobre almejas. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,50

COMPARSA EL GURÚ

La comparsa de San Fernando se presenta con tipo hindú, aires místicos pero letras terrenales. El grupo evidencia sus carencias en un pasodoble corto de voces, música y letras. Voluntariosa letra homenaje a Manuel Molina, autor de la chirigota Los sirenitas, que sufrió un accidente. Segunda letra, desde el dolor de la decadencia del carnaval de San Fernando. Pide a los autores isleños sigan cantando y recordando a los grandes de la fiesta de esta ciudad. Vale más en intención, que en resultados. En los cuplés, la comparsa desvaría con una estrambótica música, letras sin mucho sentido, desagradable interpretación y un larguísimo estribillo. En el popurrí, algún matiz musical interesante no evita un aburrido desarrollo sin claro destino. Termina con un amenazante "nos vemos en la calle". PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,15

CHIRIGOTA LOS SENSIBLONES

Este nuevo grupo de San José de la Rinconada muestra muchas carencias. La idea no termina de funcionar. Van de personas extrasensibles, pero no logran sacarle mucha partida al tipo. Correcto el primer pasodoble en el que explican su sensibilidad por el Falla. Pésima letra, la segundo pasodoble, una supuesta reivindicación a favor de la libertad de los gais, totalmente trasnochado y lleno de tópicos felizmente superados. En el cuplé, machismo al uso para hacer reír. Bajonazo. El popurrí no hace cambiar la idea de chirigota fallida. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 1,98

COMPARSA LOS SOÑADORES

Discreto pase de esta comparsa que no logran elevar la media de la sesión. Pasodobles bastante olvidables de metacarnaval. Letras sobre los punteos de la guitarra y sobre los ataques que ha sufrido el Carnaval de Cádiz por sus críticas a Cataluña. "Luego pediréis mano de obra". Discutible letra. El nivel no sube en cuplés ni en un aburrido popurrí. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,28

COMPARSA ALGUNOS HOMBRES BUENOS

Esforzada comparsa de Dos Hermanas, con hombres de bondad profunda, aunque se hayan equivocado en el camino en alguna ocasión y les ha provocado que les rompan el corazón y ahora estén solos. Pasodoble muy intenso sobre su amor a Cádiz, en la primera letra, y a otro más complicado, en la segunda. La interpretación, abusando de la octavilla, resulta algo cansina. Cuplés a las comidas de empresa y a los gimnasios, con grotesco final. El público trata de empujar al final con un tímido aplauso, que resulta poco convincente. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 1,86.