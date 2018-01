"El NODO ha vuelto a la Guardia Civil de Tenerife y no a Gran Canaria". De esta manera el portavoz de la AUGC ha expresado el descontento del colectivo en referencia a la bendición de las nuevas motos presentadas el martes en la Isla del Teide y que no se produjo este miércoles en Gran Canaria, en una acto similar. "Desconocemos quién es el organizador, pero creemos que ha incurrido en una irregularidad", afirma Couce, que ha añadido: "Hay gente a la que no le ha sentado bien, porque no va acorde a la confesión de ciertos agentes, que si los hubiesen avisado, no hubiesen participado"

El portavoz de la AUGC ha dicho en la SER que "cuando se hace algo de estas características, tendría estar consensuado con los agentes que iban a participar", y añadió: "España es un estado aconfesional, y en el cuerpo tenemos compañeros protestantes, judíos,...". Además, "podrían haber acordado que solo fuesen los católicos, como hay muchos agentes, que incluso en sus días libres van voluntariamente a escoltar tronos".

