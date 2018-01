Huelga en la justicia ¿huelga en la democracia?

Los trabajadores de la administración de justicia en Galicia están llamados de nuevo a la huelga, en un paro que está registrando importante seguimiento ya desde primera hora de la mañana, en protesta por el recorte de funcionarios y de sus condiciones laborales que inciden, además, en el servicio a los ciudadanos. Si la justicia no funciona la democracia no puede funcionar con esa agilidad imprescindible para asegurar el cumplimiento de la ley. La saturación y los retrasos en los juzgados son el pan de cada día desde que tenemos memoria. Sólo en los últimos cuatro años han desaparecido 106 plazas de funcionarios de la justicia en Galicia, un 5 por ciento del servicio. Y hay plazas no consolidadas en precario desde hace 15 años. Todos los sindicatos con representación en el sector apoyan las movilizaciones en denuncia también, por ejemplo, de descuentos de la mitad de su sueldo por estar enfermos a pesar de presentar bajas firmadas por un médico, una situación que no se produce en otras autonomías. Y los recortes afectan a todo el sistema, de las audiencias provinciales a los juzgados de paz. Si no hay justicia no hay democracia y si las sentencias y su cumplimiento se alargan sine die nos quedamos sin garantías básicas para una indemnización por despido, un desfalco, un robo con violencia o, por supuesto, esos casos de corrupción que aparecen años después, como por sorpresa, para recordarnos las responsabilidades que parecen diluirse en las montañas de papeles. Hoy hay huelga en la justicia, si no funciona, si no se la dota de medios que la hagan eficaz, no funciona la democracia.

La situación es general. En ciertas cuestiones, como las bajas de los funcionarios y sus sueldos reducidos, en A Coruña y Galicia peor.