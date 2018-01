Miguel Moreno se marcha del PP

El alcalde de Porcuna y líder de la corriente crítica 'Jaén Adelante', Miguel Moreno, abandona el Partido Popular después de 32 años de militancia. De esta manera cumple el órdago que lanzó a la actual dirección provincial y regional de la formación política que tenía como fecha tope el 24 de enero. En un vídeo enviado a sus afines y al que ha tenido acceso a esta casa, Moreno señala que "me voy con mucha tristeza después de 32 años de militancia".

Miguel Moreno ha explicado que se reunió la pasada semana con el presidente Juan Diego Requena, al que pidió un congreso "de un militante, un voto y con garantías" después de las municipales de 2019. Según el regidor de Porcuna, Requena le contestó que tenía que enviar una enmienda en el próximo cónclave nacional para poder permitir el nuevo congreso.

El ya ex afiliado popular señala que le comunicó que "reconocerían a la junta directiva si se hacía una integración real". Sin embargo, asegura que le ofrecieron una "absorción tal y como dijo Miguel Contreras", algo a lo que se niega en rotundo. Dice que las ofertas que recibe "no recuperan su dignidad ni honor" por lo que se marcha del PP. Por último, remarca que también ofrecieron anular la solicitud de abrir un expediente al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

No adscrito

Dice que "ya no pertenecerá al PP ni en el Ayuntamiento de Porcuna ni en la Diputación y que pasará "al grupo de no asdcritos". Sobre su futuro político, dice que no sabe lo que va a pasar y que necesita tiempo. Asegura que la decisión es irrevocable y que no hay marcha atrás.

Esta decisión provocará, lo más seguro, más bajas en las filas del PP. De hecho, una de las personas que fue sancionadas, Fernando Mellina, ha comunicado que también se da de baja como afiliado popular. Por último, pide que "permanezca el grupo de Jaén Adelante" ya que comparten un proyecto común para que la democracia esté presente en todos los sitios.