Presencia jiennense en la Fashion Week de Madrid

Leandro Cano es uno de los diseñadores de moda más conocidos en nuestro país y además es de Jaén, concretamente de Ventas del Carrizal, pedanía pertenenciente a Castillo de Locubín. Cano se ha hecho poco a poco un nombre y ha afianzado su hueco en la industria de la moda española. Por ello, el jiennense estará presente en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se celebra hasta el próximo 29 de enero y que alcanza su edición 67ª.

Hay expectación porque Cano presentará su nueva colección para el otoño-invierno 2018/2019 y lo hará tomando el nombre de Jaén por bandera. "Un desfile en el que la marca 'Jaén, paraíso interior' y los aceites de oliva 'Jaén Selección' tendrán un protagonismo destacado", tal y como ha señalado el diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández.

Finalmente, no deja de ser una acción promocional de primer nivel, unido a un sector, a priori, alejado del oro líquido. La moda internacional y el aceite de oliva virgen extra unidos en una simbiosis muy curiosa y que funciona a la perfección.

Ha explicado también el diputado que "junto a la presencia de la imagen 'Jaén, paraíso interior' en diferentes soportes visibles en el desfile, se distribuirá material promocional entre los asistentes a este desfile".

¿Quién es Leandro Cano?

Leandro Cano no es un recién llegado, a pesar de su juventud. Es uno de los nombres destacados en esta semana de la moda de Madrid. Allí compartirá backstage con diseñadores como Pedro del Hierro, Palomo Spain, Roberto Verani, Oliva o, incluso, el ubetense Moisés Nieto.

Leandro Cano nació en 1984 y ha recibido, a lo largo de su trayectoria, numerosos galardones como el Dedal de Oro o el Designer for Tomorrow otorgado por Marc Jacobs. Representó a España en el prestigioso Wookmark Prize en Milán, donde se presentó su colección 'Carmen', que ganó la VI edición de Who's On Next Vogue 2017.