"Siempre ha querido jugar aquí"

Manuel Heredia ha sido presentado como nuevo jugador del Xerez DFC. Firma por lo que queda de temporada, la siguiente y una tercera marcada por los objetivos fijados en el contrato. Ha pasado por las canteras del Cádiz y del Sevilla antes de militar en el Xerez CD, Arcos y finalmente en el Sanluqueño. Durante la presente temporada, el atacante ha disputado un total de 18 encuentros, 14 de ellos como titular, en los que ha anotado dos goles y recibido dos amarillas.

El futbolista jerezano viene a cubrir el hueco dejado en la plantilla por Biri ya que habitualmente se desenvuelve especialmente en la banda derecha, aunque el jerezano reconoce ante los periodistas que “Biri y yo somos jugadores distintos”.

Edu Villegas comenzaba la presentación del ya nuevo futbolista del Xerez DFC, “agradeciendo al Atlético Sanluqueño todas las facilidades prestadas para formalizar el fichaje. Ha sido una negociación que ha fluido bastante bien, así que quiero darle las gracias a su presidente y al club en general”. Posteriormente, el director deportivo explicaba que Heredia se trata de un jugador "muy apetecido por el club desde tiempo atrás y que se caracteriza por la velocidad, el desequilibrio, el uno contra uno y la definición. Sé que puede dar muchísimas tardes de gloria a esta afición porque, pese a su juventud, cuenta con experiencia en Segunda División B y en Tercera División".

El nuevo jugador azulino no escondía su felicidad por su fichaje, “vengo con mucha ilusión para darlo todo sobre el terreno de juego y ayudar al Xerez Deportivo FC a conseguir el objetivo de subir a Tercera División". Además, el centrocampista afirmaba que "todo el mundo sabe que el Xerez DFC va hacia arriba y requiere de la máxima exigencia, pero confío en lograr el ascenso porque es donde se merece estar este equipo".

Heredia llega al Xerez Deportivo FC tras disputar 18 partidos en Tercera División con el Atlético Sanluqueño la presente temporada, pero su deseo de firmar por el Xerez Deportivo FC ha terminado provocando su salida, “desde hace bastante tiempo tenía muchas ganas de jugar aquí, ahora se me ha presentado la oportunidad y no he dudado en aceptar la propuesta".