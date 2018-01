Lara Méndez quiere ser la alcaldesa “que tire el Garañón”

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, no ha ocultado este jueves que quiere ser la regidora que “tire el Garañón”, las torres que afean el entorno de las cuestas del Parque en la ciudad, cuyas licencias de construcción y urbanización fueron invalidadas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Fue también la jueza del uno, Pilar de Lara, la que paralizó estos trabajos, en el marco de una investigación por la que permanecen imputados el ex alcalde, Xosé López Orozco, y el ex concejal de urbanismo y ex secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro.

“Yo quiero ser la alcaldesa que tire el Garañón, aunque eso lo querríamos ser todos porque hay un clamor social de que no se quiere ese edificio allí. Pero también voy a ser la alcaldesa que vele por los intereses de los vecinos vecinas de Lugo”, ha avisado.

Que la Asociación en Defensa de las Cuestas del Parque apremie a que se derriben esas torres, no sorprende a Lara Méndez que dijo “entender” esta demanda, y también “a la sociedad lucense que está en contra de un edificio que no es acorde al entorno”. “Es el sentir generalizado a titulo individual”, ha confesado.

No obstante, ha invocado que el gobierno local busca “velar por los intereses de todos los lucenses y hay unos derechos adquiridos por el promotor nos guste o nos guste, porque hay un plan general que le dio unos derechos que le fueron mermados con respecto a los aprobados inicialmente en el año 91”. “Tenemos que velar por la legalidad de todo el procedimiento, porque eso podría venir en contra de la sociedad lucense y de las arcas municipales.

Por lo tanto, hay unas actuaciones, nosotros iniciamos ese proceso de ejecución pidiendo los informes y lo intentaremos agilizar lo antes posible siendo cautos y siendo, sobre todo, responsables”, zanjaba finalmente la regidora lucense.