Plantilla mermada y temporalidad, los retos de UGT en el sector público

El sindicato UGT critica la falta de personal contratado por la administración estatal en Baleares y sitúa la temporalidad como uno de los principales enemigos del sector público. El secretario general de la federación de servicios públicos, Miguel Ángel Romero, cifra la temporalidad en un 38% de los 61.300 empleados de los servicios públicos en la comunidad. Parte de la vía de escape a la temporalidad será la macrooposición anunciada por el Ejecutivo Autonómico que podría asegurar 8.000 puestos fijos de trabajo.

No obstante Romero pone el acento en los elevados costes que pueden conllevar las indemnizaciones a los interinos que sean cesados si la administración no lo tiene en cuenta. A pesar de que en los dos últimos años se han incorporado más trabajadores a la plantilla de servicios públicos locales y regionales, la estatal no ha aumentado el personal tras los recortes.

Eso es lo que está detrás de un deficiente servicio de atención al ciudadano según Romero. "En todas las administraciones han crecido los empleados menos en las estatales. De ahí que la edad media de la plantilla supere los 55 años, los problemas para pedir hora en el DNI y los problemas de que no se puedan realizar las inspecciones de trabajo como toca. La merma de efectivos tiene una merma de los servicios que reciben los ciudadanos" dice Romero.

Decreto del catalán

Sobre el decreto de exigencia del catalán en la sanidad pública, UGT cree que está teniendo muchos problemas para ser aplicado. Denuncia Romero las formas en las que el Govern pretende imponer los nuevos criterios y los niveles de exigencia.

"Aquí la sanidad no está para hacer política lingüística, pero los ciudadanos tienen derecho a expresarse en su lengua materna. No se discute eso, el problema es cómo se garantiza ese derecho" recalca el secretario general de la federación de servicios públicos.