El PSIB discrepa con Més y Podem en la defensa de los derechos de los pensionistas

Més y Podem han presentado una proposición no de ley por vía de urgencia en la que piden al Gobierno central que garantice el sistema público de pensiones. Exigen que se recupere el límite de gasto que se puede extraer anualmente de la hucha de las pensiones, suspendido en 2012, y volver a situar la edad de jubilación a los 65 años, entre otras cuestiones. Según Podem, en este último punto, el PSIB no ha querido sumarse, porque dicen que no comparten la misma visión sobre la edad de jubilación.

En el texto, proponen que vuelva a haber un límite de lo que se puede gastar cada año de la hucha de las pensiones, y que se pueda financiar a través de impuestos, por ejemplo con un IVA social. Es decir, que se destine parte del IVA a las pensiones.

También se han mostrado partidarios de volver a situar la edad de jubilación ordinaria en 65 años y facilitar el acceso a los autónomos, y posibilitar la jubilación anticipada en buenas condiciones, aseguran. Un punto en el que los socialistas no están de acuerdo, y por eso, según el diputado Carlos Saura, no se han adherido a la propuesta.

Por su parte, Josep Ferrà, de Més per Mallorca, exige también tanto al PP como al Gobierno central que "deje de mentir" y que detenga el "expolio", dice, de la hucha de las pensiones.

En la propuesta también exigen que puedan acogerse a la jubilación anticipada, trabajadores como por ejemplo las camareras de piso.

Por último, solicitan mecanismos para compensar las pensiones de Balears al registrar cifras las más bajas del Estado.