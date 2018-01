La oposición saca adelante la Comisión de Investigación en el Ayuntamiento

La filtración de las grabaciones del exconcejal de Fomento de Murcia, Roque Ortiz, no ha acabado con su dimisión, de la que hoy se ha dado cuenta en el pleno y se ha tomado en consideración; ya que que también ha salido adelante en el pleno una moción por la que se creará una Comisión de Investigación sobre los hechos reflejados en dicha grabación.

PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia han sacado adelante la propuesta por la que se analizará la contratación de obras y servicios por parte del Ayuntamiento de Murcia y de sus relaciones con las empresas concesionarias y la selección de personal de las mismas. La propuesta exige que se convoque en un plazo de 15 días y que el equipo de gobierno municipal aporte a la Fiscalía los miembros de las Juntas Municipales.

Con esta comisión de investigación se pedirá a las empresas concesionarias que faciliten los listados de sus trabajadores y su antigüedad.

Nacho Tornel, de Cambiemos Murcia, ha criticado la red clientelar que el PP haya podido tejer y que espera vea la luz con esta comisión.

Mario Gómez, de Ciudadanos, señala que tras la dimisión de Ortiz toca esclarecer la presunta red clientelar del PP.

Alicia Morales, de Ahora Murcia, señala que hay que investigar "hasta el fondo".

La socialista Susana Hernández, ha criticado que el alcalde Ballesta no haya tomado medidas durante su mandato para cambiar la forma de actuar del PP en el gobierno municipal.

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús Pacheco, anunciaba la propuesta de crear no una, sino tres comisiones de investigación, algo que no ha aceptado la oposición y que se ha rechazado. Pacheco decía que el PP no tiene nada que ocultar.

Los partidos en la oposición, excepto Ciudadanos, siguen insistiendo en la necesidad de sacar al PP del gobierno municipal con una moción de Censura. La socialista, Susana Hernández, le pide a la formación naranja que reflexione su postura y apoye la moción de censura.

Nacho Tornel, de Cambiemos Murcia.

Alicia Morales, de Ahora Murcia.

Mario Gómez de Ciudadanos descarta sumarse a la moción de censura.

En el pleno se han vivido tensos momentos, como cuando el PSOE y Ahora Murcia achacaban al secretario del Ayuntamiento un trato discriminatorio con respecto al PP, ya que argumentan que no les advirtieron de que podían incluir con carácter de urgencia las dimisiones de José Ignacio Gras y Luis Bermejo en el pleno más próximo, algo que sí ha sucedido hoy con la dimisión de Roque Ortiz. El secretario ha negado estas acusaciones y no ha podido evitar el enfado con los concejales de la oposición que le recriminaban su actitud.