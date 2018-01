Palencia ciudad que lo tiene todo... ¡Menos turistas!

Esto último es la parte del eslogan que le falta a nuestras presentaciones en ferias a nivel internacional a las que nos presentamos. Y es que a tenor nuevamente de las estadísticas (y esta vez a unas más fiables ya que vienen de fuera) Palencia, es la única provincia de Castilla y León que ha bajado en número de pernoctaciones hoteleras casi un 5%. ¡Madre mía! (aunque por suerte, si hemos subido en pernoctaciones en albergues y casas rurales, ¡menos mal!).

Pero no solamente hemos bajado en pernoctaciones sino también en número de viajeros, y ¿qué hacemos para remediar esto? Nos presentamos una vez más en una feria de turismo (esta vez en FITUR) con un llamado “turismo industrial” inexistente en Palencia, diciendo que a partir del día 1 de abril, nuestra fábrica de coches más importante (vamos la única que tenemos) va a realizar visitas guiadas a todo aquel turista que quiera conocer el maravilloso mundo de la construcción de coches, diciendo que es la mayor atracción que Palencia puede ofrecerle y que éste reportará a Palencia miles y miles de turistas. Pero yo me pregunto,¿estas visitas se realizarán todos los fines de semana completos, los puentes, el mes de agosto y todos esos días en los que normalmente vienen los turistas en invierno y en verano? O ¿sólo serán de lunes a viernes y en calendario escolar?

Estas son preguntas que me rondan, porque si no es así, la idea perderá toda su gracia. ¿Serán gratis, o de pago?, me pregunto todo esto porque a menos de dos meses de que estas empiecen, no tenemos más información que la de que "van a ser el revulsivo turístico que revolucione nuestra ciudad", como fue hace no mucho el AVE.

¿Nadie ve nada raro? ¿a nadie le extraña que lo nuestro por sí sólo no valga nada a la hora de vendernos, y el turismo de coches y trenes sí? Yo sí que veo algo raro.

Por cierto, vecinos y turistas este año 2018 es año Canejiano en nuestra ciudad, 30 años de la muerte de nuestro genial pintor Juan Manuel Díaz Caneja, lo digo porque esto no lo he oído en INTUR ni en Fitur, lo digo porque parece que esto no vende y por eso no se vende y no me gustaría que pasara lo mismo que pasó en 2016 con Victorio Macho.

Futuros turistas que vengáis a Palencia, no os asustéis ni nos abandonéis cuando veáis lo que promocionamos en nuestro stand, Palencia tiene mucho más de lo que nuestros representantes os ofrecen en las ferias, Es más, ¡la verdadera aventura que os ofrecemos los palentinos y que nadie os podrá quitar de vivir, es venir y descubrirlo por vosotros mismos!