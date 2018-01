¿Qué pasa con las obras en Palencia?, me preguntan algunos de ustedes cuando me ven por la calle. La pregunta viene a cuento del disparate de fechas sobre la finalización de las obras del Pabellón Municipal de Deportes. Ya saben que la última, quizá la penúltima, puede que ni siquiera sea la definitiva, es la del 23 de febrero. Y yo les contesto que no pasa nada muy diferente a lo que ocurre con las obras públicas, incluso con las privadas en otros lugares del país. Cierto que en Palencia tenemos casos flagrantes.

El más paradigmático es el del fallido Centro de Exposiciones y Congresos de la Tejera; nefasta actuación de la etapa socialista en la que dilapidamos más de 9 millones de euros y sólo tenemos una brecha urbanística. Por no hablar de la presunta unificación de los juzgados que no se ha conseguido después de inversiones millonarias. A estas alturas ni siquiera hemos reabierto la Audiencia Provincial.

Y por no referirse también a lo que dilapidamos en estudios para un ferrocarril que nunca íbamos a soterrar o en un edificio de la Seguridad Social en el Sector 8 que costó una millonada y que cada día está más vacío por amortización de plazas. Todo esto pasó cuando nos creíamos ricos, cuando la crisis todavía no nos había arrollado como un toro desbocado. Todo esto, insisto, ocurrió en tiempos de “reinado” socialista.

Ahora con el PP estamos con un futuro hospital cuyo inicio se sigue demorando y que comenzamos con un aparcamiento, con un Plan Director de los Cerros del Otero cuya gestión ha sido un dislate y con un pabellón que es una obra discutible y discutida y que encima se eterniza en el tiempo. La pena es que todo este rosario de actuaciones desafortunadas, se han acometido con dinero público. Bueno, por lo menos el Pabellón de marras nos saldrá más barato con la sanción de más de 5.000 euros por cada día de demora. Reconozcamos que a los particulares también nos pasa esto de los retrasos en las obras.

Tengo amigos a los que les entregaron el piso hasta tres años después de la fecha prometida; o que han metido albañiles en su casa para reformas y se han quedado a vivir; son ya como de la familia. Pero ese es problema de unos particulares. Con las administraciones el asunto es más grave porque se juega con dinero público. ¿Qué pasa con las obras en Palencia?, me preguntan ustedes. Y yo digo; nada diferente a lo que pasa en otras ciudades; lo que no es un consuelo.

Aunque repasando este comentario, me marea y me preocupa hondamente la cantidad de millones que hemos dilapidado en proyectos fallidos. Y eso ha pasado en Palencia.