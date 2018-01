"No al cierre y sí al futuro" Velilla se organiza en una plataforma en defensa de la térmica

Velilla no se rinde y se organiza en una plataforma para seguir luchando contra el cierre de la central térmica por parte de Iberdrola. "No al cierre y Sí al futuro" pretende aglutinar a ciudadanos de toda la provincia, partidos políticos y asociaciones de todo tipo con el objetivo de hacer frente común ante las malas noticias que llegan cada día.

La decisión de Competencia de no respaldar el decreto del carbón del ministro Álvaro Nadal ha caído como una losa en Velilla, aunque aseguran sus vecinos que por ello no dejarán de luchar, mientras la térmica permanezca abierta no piensan perder la esperanza. La comarca comienza a acostumbrase a que cada noticia que sale sea negativa sin embargo no piensan cruzarse de brazos y piden que se busquen alternativas reales que les permita quedarse a vivir allí.

La plataforma nace con dos objetivos claros, pedir que no se cierre la térmica y que se busquen alternativas reales, de hecho ya están organizando diversas propuestas que quieren transmitir a la clase política para que las apoyen. No entienden que se ponagn pegas constamente a todo lo que tiene que ver con el posible desarrollo de la zona y piden más solidaridad con una zona especialmente castigada.