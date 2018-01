“Vamos a dejar de comprar productos norteamericanos, por ejemplo”

El presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, manifestó en Salamanca su extrañeza por la falta de reacción popular ante la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incumplir los acuerdos de Paris que intentan frenar el deterioro progresivo de la habitabilidad de la Tierra. Mayor Zaragoza recordó los esfuerzos de Obama y del Papa Francisco en este sentido y señaló que hoy los medios de comunicación en general se entretienen en las anécdotas y los sucesos, “pero hay que ir a los grandes problemas, como el cambio climático y los procesos de extrema pobreza” .

Para el ex dirigente de la UNESCO, el tiempo del silencio ha concluido. Y pone el ejemplo de las mujeres: “Es la mujer la que está tomando el protagonismo de decir que no, decir que basta”. Mayor Zaragoza no cree que haya que esperar a que los políticos reaccionen: “La voz tiene que ser la de nosotros, los pueblos”.

Les ofrecemos íntegras las declaraciones de Mayor Zaragoza, minutos antes de su intervención en el seminario “La gestión del patrimonio mundial” que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España acaba de celebrar en la Universidad de Salamanca, con motivo de su Octavo Centenario.