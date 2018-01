Mendilibar sobre el gafe de San Mamés: "Cuando las cosas no salen es más fácil que salgan"

Jose Luís Mendilibar, entrenador del Eibar, ha comparecido en Ipurua para hablar del derbi vasco de San Mamés de este viernes. El técnico de Zaldibar se lleva convocados a los 20 jugadores disponibles de la primera plantilla. Tiene las bajas por lesión de Sergi Enrich, Oliveira, Pedro León y Fran Rico.

-Partido abierto. "Somos dos equipos que nos parecemos, que vamos a buscar al rival, que no especulamos. Los dos equipos vamos a tener opciones de ganar. Siempre es mejor marcar primero, aunque hemos sido capaces de levantarnos cuando hemos empezado perdiendo. Pero en San Mamés eso no significa mucho, porque el Athletic igual ni está jugando bien pero tiene 15 minutos en los que te genera mucho y te crea mucho peligro".

-Kike García y Charles. "Estan los dos y luego la gente que está por detrás. Orellana y Bebé, por ejemplo. Veremos qué hacemos, porque hemos jugado hace cuatro días con un campo blandito, mucho desgaste y veremos como están las fuerzas".

-No se fichará por la baja de Enrich. "Gracias a Dios la operación de encinas ha ido bien y la lesión de Oliveira en 4 semanas puede estar, Pedro León está haciendo cosas en el césped y pronto pude entrar con el grupo. Si es fichaje para esta temporada, no creo que venga nadie. Otra cosa que el club aproveche para fichar a largo plazo para otra temporada".

-Especial para Capa, que jugará en el Athletic dentro de un año. "El día del Málaga no estuvo bien, salió con torrija pero no nos sorprende. Cuando está bien, la rompe y nadie lo para. Así es Ander y no lo podemos csmbiar".

-Gafe de San Mamés. “El Athletic en San Mamés siempre es fuerte y su fortaleza es esa, y aún no jugando bien, siempre tiene opciones y no es fácil. Pero cuando las cosas no salen, es más fácil que salgan".

-70 millones por Laporte. "Por Laporte pagan 70 kilos y he oído que hay clubes que cobran por traer clubes saudíes. ¿Que te gusta más? Pues eso".