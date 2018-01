Aperribay espera "que no pase nada" con Iñigo Martínez y el Athletic

Se admita o no, hay cierta preocupación en la Real Sociedad con la posibilidad de que el Athletic Club pueda utilizar los 70 millones que va a recibir del Manchester City por Aymeric Laporte para ir a por Iñigo Martínez en este mercado de invierno. No pueden ocultar que existe calma tensa con este asunto, como demuestra el presidente txuri-urdin a la salida de la reunión de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas cuando señalaba que espera "que no pase nada" con Iñigo Martínez y el Athletic, sin ser capaz de descartar la posibilidad o poder asegurar que no vaya a pasar nada. Para muestra ese botón. Nadie se atreve a decir con certeza nada. Porque nadie se fía del Athletic con tanto dinero en sus arcas y con la firme intención de acudir al mercado de fichajes.

"¿Está preocupado por lo de Iñigo Martínez al Athletic?", le preguntaba el compañero de la Cadena SER, Anton Meana, en Las Rozas. "No, no", decía con una media sonrisa. "Como van a recibir dinero por Laporte y dicen que van a ir a por Laporte", insistía Meana. "Ya, pero primero que pase lo de Laporte. Son todo rumores, todavía...", volvía a decir el presidente de la Real. "¿Y ustedes están tranquilos?", preguntaba nuestro compañero. "Sí, estamos tranquilos", aseguraba Aperribay, a lo que Meana apostilllaba. "Se lo digo porque que el Athletic le quiten un jugador a la Real, y encima Iñigo sería duro, ¿no?". Y Aperribay terminaba diciendo. "Es la primera noticia que tengo la tuya, no se nada, de verdad, y espero que no pase nada".

Con todo, se diga públicamente o no, en las oficinas de Anoeta están pendientes de que pase algo, algo que se da por hecho que va a pasar, aunque eso no signifique que Iñigo Martínez se vaya a ir al Athletic. La posible oferta del Athletic todavía no ha llegado al entorno del central de Ondarroa. De hecho, aún no se ha puesto en contacto con el tío de Iñigo Martinez, que es quien le lleva sus asuntos profesionales, aunque nadie descarta que lo haga en las próximas horas, con la intención de llegar a un acuerdo, doblándole lo que cobra en la Real Sociedad.

En la Real creen que será entonces cuando le van a informar de que van a por Iñigo Martínez y del pago de su cláusula de rescisión. Pero en el club donostiarra se asegura que están tranquilos, dicen que Iñigo martínez está contento en el club, bien considerado economica y deportivamente, y confían en él, al ser uno de los cuatro capitanes de la primera plantilla. Recalcan que nadie del Athletic se ha dirigido a ellos, pero tampoco ocultan que están atentos a cómo se desarrollen los acontecimientos. Y mientras tanto, Iñigo Martínez se entrena en Zubieta con la única intención de jugar en Villarreal con la Real este sábado. Dicen los lo que le conocen de cerca que sólo piensa en eso, no dudan que pueda escuchar alguna propuesta del Athletic, pero les parecería raro que la aceptara en este momento de la temporada. Y llegado el caso, la Real podría mejorarle el contrato para disuadirle. Nadie descarta tampoco este último escenario, dada la importancia del central vizcaíno en el futuro deportivo del club.