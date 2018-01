Para el PP el presupuesto municipal no responde a las necesidades de la ciudad

Aunque habrá que analizar los presupuestos a fondo, tras una primera impresión desde el PP en el Ayuntamiento consideran que no son los presupuestos que necesita y se merece la ciudad de Segovia.

“Siguen condicionados por las sentencias desfavorables a las que nos ha llevado la incapacidad de gestión del PSOE al frente del Ayuntamiento; se han reducido en 6 millones de euros y no nos parece lógico que el CAT, un proyecto sin plan de viabilidad y todavía sin uso, se lleve 700.000€, la mayor partida dentro del capítulo de inversiones, cuando hay todavía muchas necesidades que atender en nuestros barrios”, señalan los populares, quienes se reafirman en la idea de que los socialistas siguen anteponiendo su proyecto, a lo que realmente necesita Segovia.

Los populares no están de acuerdo con destinar esa cantidad al CAT, hasta el momento un ejemplo de claro despilfarro, pero tampoco con que se destinen 85.000€ para la elaboración de un nuevo Plan Estratégico.

Al grupo que lidera Raquel Fernández le sigue pareciendo insuficiente los 25.000 euros que se destinan a accesibilidad, la misma cantidad año tras año, cuando debería ser una de las prioridades del Ayuntamiento.

Los populares echan de menos inversiones concretas en los barrios de Segovia que bien podían haberse definido si los socialistas hubieran tenido voluntad de poner en marcha unos verdaderos presupuestos participativos. Se debería contar con un Plan de obras y servicios en todos nuestros barrios incluidos los incorporados y contemplar al menos una actuación en cada uno de ellos.

Para el principal grupo de la oposición ya era hora de que, por fin, se incluyese el arreglo de la calle San Juan, algo que habían pedido los populares en numerosas ocasiones y se alegran de que les hayan escuchado y contemplen una partida para llevar a cabo mejoras en el pabellón Pedro Delgado, propuesta que habían realizado hace algunas semanas. Pero echan en falta proyectos más ambiciosos y necesarios para Segovia y que propondrán, como puede ser la continuidad del arreglo del eje calle san Juan-San Agustín, el arreglo de Daoíz-Plaza de la Merced-Marqués del Arco o la inclusión de una partida para el arreglo definitivo del tramo de la avenida Padre Claret situado sobre el aparcamiento, cada vez más deteriorado. “Hemos recibido esta calle, fruto de una mala negociación del PSOE, en un estado deplorable y es necesario invertir ya en ella”.

Segovia necesita salir del estancamiento al que le ha llevado la gestión del PSOE al frente del Ayuntamiento y estos presupuestos no van a contribuir a ello. Es necesario generar empleo y oportunidades y eso pasa por la creación de suelo industrial, una reivindicación de las filas populares año tras año y por invertir en las áreas industriales, y en el documento que nos ha presentado el partido socialista en el Ayuntamiento no lo hemos visto, señalan desde el PP.

Los populares señalan que los socialistas no pueden engañar a los segovianos diciendo que se ha “dado respuesta a las incertidumbres legales” pues no sólo siguen condicionando las inversiones en detrimento de nuestros barrios sino que lo seguirán haciendo ya que quedan asuntos sin resolver y pagos que realizar, incluidos los intereses. Sólo este año se destinan 3M€ al pago de sentencias, queda la misma cantidad para el 2019 y de momento no sabemos qué va a pasar con el aparcamiento de José Zorrilla pues la cantidad a pagar podría llegar a los 11M€.

En definitiva, a falta de un análisis pormenorizado, la propuesta de presupuestos del PSOE no convence a los populares, sin grandes proyectos y condicionada por el CAT y el pago de sentencias, un reflejo de los errores y la incapacidad del PSOE a la hora de gestionar. “Si alguien ha restado capacidad inversora a la ciudad, han sido los socialistas con su gestión. Desde luego, no es ni mucho menos para sacar pecho”, concluyen desde el PP en el Ayuntamiento.