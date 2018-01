Un paso más para la reapertura del parking de José Zorrilla

La Junta de Gobierno Local ha aprobado una visita de inspección a las instalaciones del parking de José Zorrilla previa a la reversión de la explotación al Ayuntamiento de Segovia tras la liquidación del contrato. Las instalaciones deben entregarse en perfecto estado al consistorio, también se ha aprobado la solicitud de revisión de documentos, relativo al mantenimiento o relación de maquinaria…

Desde el Ayuntamiento esperan no tener que acudir a la vía judicial "pues nos enfrentamos a cuestiones lógicas" indicaba la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. "A día de hoy, no hay fecha fijada para su reapertura".

La Junta de Gobierno Local ha aprobado un gasto de cerca de 15.000 euros para la poda, eliminación y retirada de ramas en la zona del Pinarillo tras el temporal de nieve.

Por otro lado y hablando de presupuestos, Luquero se ha referido a las críticas vertidas por otros grupos de oposición sobre la partida de 25.000 euros destinada a la accesibilidad. Ha apuntado que es algo transversal y que esta partida no es todo lo que el consistorio destina a este apartado.

También sobre el bus turístico cuyo servicio no se podrá sacar a licitación hasta la puesta en marcha del nuevo pliego del transporte urbano apuntando que no es un factor esencial para el aumento del turismo, puesto que en los últimos meses no ha estado funcionando y los datos del turismo no se han resentido.

Sobre si se presentará o no a la próxima cita electoral ha declarado que es prematuro hablar de ello.