Los grupos de la oposición critican la escasa capacidad inversora del Ayuntamiento

Los grupos de la oposición del ayuntamiento critican el escaso capítulo inversor del presupuesto presentado por el equipo de Gobierno Socialista.

Los portavoces achacan la poca inversión del consistorio al lastre que supone el pago de las innumerables sentencias desfavorables. Para Ángel Galindo de Izquierda Unida “estas sentencias no han caído del cielo son consecuencia de la mala gestión del equipo socialista y suponen un frenazo en la inversión real en la capital”.

El Partido popular afirma que no son unas cuentas equilibradas y muestra su desacuerdo en que la mayor inversión sean los 700.000 euros destinados al CAT. La portavoz Raquel Fernández exige que no se invierta en este edificio hasta que no cuente con un plan de viabilidad definido. Fernández afirma que “esta partida se podía haber destinado a otras inversiones, los populares echan en falta como obras e inversiones en cada uno de los barrios y a una apuesta, de una vez por todas, de la mejora de los las condiciones de suelos industriales que ayudaría a la creación de empleo y partidas para el arreglo necesario de calles como Padre Claret”

El portavoz de UPyD Centrados en Segovia Cosme Aranguren califica de "pobre" estos presupuestos que solo dedican el 5% a inversiones y presentará alternativas al dinero que los socialistas pretenden invertir en el Centro de las Artes y la Tecnología “nosotros propondremos aumentar las partidas para pavimentaciones, el cambio de tuberías de fibrocemento y la mejora de la accesibilidad de la ciudad, todas nuestras propuestas van encaminadas para potenciar un ahorro de gasto en cuanto a energía y en cuanto a agua”.

Por otro lado el Partido Popular no entiende el momento elegido por Ciudadanos para pedir la liberación a estas alturas de legislatura de su portavoz María José García Orejana “la portavoz de ciudadanos fue muy beligerante cuando se aprobaron las dietas y las liberaciones de otros concejales. Ya lo dijimos en su momento que si tanto lo criticaban pues que renunciasen a las dietas pero desde luego vemos como dicen una cosa y hacen la contraria” apunta la portavoz de los populares.

Cosme Aranguren señala que Ciudadanos queda en una difícil situación para explicar esta decisión “nosotros entendemos la liberación pero no este momento pues parece que se está mercadeando con una liberación ante un posible voto de apoyo a los presupuestos”.

Por su parte Orejana ha declarado en los micrófonos del programa Hoy por Hoy de Radio Segovia que es ahora cuando se ha dado cuenta de la necesidad de trabajar más de lleno y dedicar más tiempo a la política municipal. Una decisión que por ejemplo Galindo tomó por su conocimiento y experiencia de la política en el consistorio.