"En la provincia hay 75 habitaciones de hospital de 3 camas con pacientes separados a menos de un metro"

La plataforma en defensa de la sanidad pública se manifiesta esta mañana a las puertas del hospital San Juan de la Cruz de Úbeda para protestar, un día después de la comparecencia de la consejera de sanidad, por la muerte de la mujer que pasó 12 horas en una camilla de urgencias; detrás de la que está, aseguran , los recortes.

"Visualizar esta situación para que hechos como estos no se olviden. El sistema sanitario en Jaén, que debería estar blindado, está fallando y afectando a los pacientes" dicen . Se concentran como cada jueves para pedir reformas estructurales y es que, mantiene el portavoz de la plataforma, Andrés Gómez, los protocolos no existen por mucho que la administración se empeñe en decir lo contrario. "El caso de Aurelia en Úbeda, el de la tubería de la UCI que se rompió por una falta de mantenimiento y abrasó a una paciente que se encontraba sedada o el hacinamiento en las camas triples debería llevar a la delegada territorial de salud a dimitir y a cambiar a los gestores" añadian en Hoy por Hoy Úbeda

Consideran que esto solo se podría solucionar con una reorganización de los recursos actuales, algo que resulta incompatible con los recortes que, mantienen, se siguen llevando a cabo.Denuncien. En la provincia de Jaén existen 75 habitaciones de hospitalización con tres camas: “Hay pacientes separados a 75 centímetros de distancia. Imaginense que supone defecar sin molestar al compañero o atender una parada cardiorrespiratoria en un paciente al fondo de esa habitación. Es demencial"

Creen que se está frivolizando con la vida de las personas. Lamentan igualmente las condiciones en que se encuentra el personal de la sanidad pública en la provincia. Hay compañeros, apuntan, que no se suman a la protesta por miedo a represalias laborales, aseguran en la plataforma

Esto, un día después, de la comparecencia ayer en una comisión extraordinaria de la consejera de salud; Marina Álvarez para dar explicaciones por la muerte de una mujer que pasó 12 horas en urgencias el 22 de diciembre. Una comparecencia esperada que, sin embargo, no despejó muchas dudas. Se insistió en que había dos investigaciones abiertas, en que se está trabajando para reforzar los protocolos que, aunque, en un momento dijo que no se activaron porque no consideraron que la mujer, aseguró después que funcionaron correctamente. El hecho no estuvo relacionado con la dimensión de la plantilla ni tiene que ver con recortes parlamentarios mantuvo la consejera que dijo también, se llevó a cabo una búsqueda activa de la paciente en la sala de urgencias del hospital pero no se encontró a la mujer