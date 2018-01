Miguel Moreno abandona el PP

Anoche acabó el plazo que la corriente crítica del PP, encabezada por el alcalde de porcuna, Miguel Moreno, dio a la dirección provincial del partido popular para alcanzar un acuerdo y poner fin a la situación de fractura interna que se produce desde el último congreso provincial hace ya 8 meses. Termina el plazo y lo hace sin acuerdo; lo ha anunciado Miguel Moreno que ya ha comunicado a la dirección su decisión de abandonar hoy el partido. Así, pasará al grupo de los no adcscritos en la diputación y en el ayuntamiento de Porcuna, donde le acompañarán los otros 8 concejales. No se ha propuesto ningún acuerdo honroso a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de haber rebajado las exigencias iniciales que pedían depurar responsabilidades tras lo que Jaén Adelante ha considerado graves irregularidades que ha llevado incluso a los tribunales. Es lo que propuso en una reunión que mantuvo hace unos días con el presidente, Juan Diego Requena

"Les dijimos que reconocimamos su presidencia y la dirección provincial, que retirábamos la demanda y las firmas para abrir un expediente a Fernández de Moya para que, a cambio, se hiciese una integración real. Pero lo que él me propuso es una absorción, es una incorporación, como decía Miguel Contreras la semana pasada, que nos sumásemos y ya está" afirma Moreno.



Pedían la portavocía del grupo en la diputación o una integración paritaria del comité electoral y de la dirección provincial y proponían la creación de 3 nuevos cargos. Estaba de acuerdo en reconocer a la dirección provincial a pesar de que mantiene que ellos ganaron el congreso. No tienen así ninguna esperanza de que se celebre un congreso con garantías de un militante un voto; de forma que sale del partido porque no le proponen un acuerdo de integración honrosa independientemente de las dificultades y de las posibles renuncias que ello suponga. No se sabe, de momento, que harán el resto de los miembros del partido