La parlamentaria andaluza Natividad Redondo ha analizado junto al alcalde de Cazorla las inversiones de la PATRICA

Los fondos de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma andaluza (PATRICA) han sido analizados en la rueda de prensa ofrecida por la parlamentaria andaluza Natividad Redondo y el alcalde cazorleño, Antonio José Rodríguez.

Redondo ha destacado la importancia de estas inversiones para las entidades locales que se viene produciendo desde 2008. Destacando que este año 2018 serán 44’7 millones de euros los que recibirán la Provincia a repartir en sus 97. Destacando según dijo que el mantenimiento de la PATRICA es un logro del gobierno de Susana Díaz “ha sido un gobierno socialista, el de Susana Díaz quien puso en pie la PATRICA manteniéndolo contra viento y marea”, algo nada fácil continuó diciendo “en este período de tiempo durante la crisis convirtiendo a esta comunidad autónoma en la única que mantiene esta partida”, y además por ley. Y ello a pesar de ser “una comunidad infrafinanciada a la que el Gobierno Central debe 5.520 millones de euros “.

Informó de que la comarca de Cazorla desde 2008 a 2017 han llegado ya 24’7 millones de estos fondos incondicionados “que permiten a sus alcaldes invertirlos en lo que consideren”.

Cazorla recibió 4’394 millones de euros, Hinojares 1’5 millones, Santo Tomé 2’344 y Pozo Alcón 3’662 millones de euros

El alcalde cazorleño; Antonio José Rodríguez puso el acento en que” si no fuera por estos recursos incondicionados, muchos de los servicios que se prestan desde el ayuntamiento no podrían realizarse tales como la oficina municipal de turismo, arreglo permanente de caminos rurales, servicios educativos o las becas Ícaro entre otros”. Por otro lado, defendió que estos ingresos reducen gastos burocráticos “cuando no tienes que ir permanentemente a convocatorias en las que hay que preparar documentación supone una importante reducción de la burocracia en los ayuntamientos” ya que para fiscalizar en lo que se invierten este dinero está la oficina de intervención y secretaria municipal.

Finalmente aprovechó para hacer un llamamiento “a que se tome en serio la reforma fiscal que permita disponer de esos recursos incondicionados que debería estar ya en el 25% de la recaudación del Estado”, según dijo “esto supondría para Cazorla unos 3 millones de euros más al año”. Pidiendo que llegue a los ayuntamientos para continuar amortizando deuda y prestar los servicios básicos.