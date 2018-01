El PP dos años después de estallar Taula

Dos años después del varapalo político que supuso lo razonable era pensar que en el PP iba a aprovechar lo ocurrido para resetear el partido en Valencia. Pero no. La vida sigue igual. Tanto en la estructura provincial como en la local persiste la provisionalidad. Dos gestoras siguen dirigiendo el partido y están cerca de convertirse en aparatos permanentes. Los congresos provincial y local, no están ni se les espera, y la renovación de los dirigentes es algo que ahora mismo no está en la agenda.

Julián Giménez / Cadena SER

Así que, por mucho que insista Isabel Bonig de que hay un nuevo PP, la realidad es tozuda y le contradice. Y si no solo tiene que mirar en el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia. Allí se sientan cada mes, hoy lo volverán a hacer, esos nueve concejales que Bonig quería echar por estar salpicados por Taula.