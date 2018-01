Les Corts instan a Camps a que deje su cargo en el Consell Jurídic Consultiu

El pleno de les Corts Valencianes ha instado hoy al expresident de la Generalitat Francisco Camps a renunciar como miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC), así como al resto de disposiciones reguladas en la ley del Estatuto de expresidents. La iniciativa, presentada por Compromís, ha contado con el apoyo del PSPV, Podem y Ciudadanos, mientras que el PP, que el pasado martes abrió un expediente informativo a Camps por su investigación (imputación) en el caso Valmor, se ha abstenido pero ha advertido de que no tolerará que el Parlamento valenciano se convierta "en un tribunal de honor".

La iniciativa aprobada es solo un gesto simbólico que no obliga a Camps a nada, y en palabras de María José Català, la portavoz del PP, destina ira, odio, resentimiento y venganza. "Les Corts no son quien para decir quién es indigno o no lo es, los demás pretenden que la cámara sea un tribunal de honor franquista", ademas recuerda que Camps no ha sido juzgado ni condenado. Según Català, en otros casos como el de Chaves y Griñán se ha preferido esperar al final del recorrido judicial, pero en este caso ya se juzga de ante mano.

Català afirma que los grupos del Consell no se atreven a cambiar las leyes, solo buscan arremeter contra el PP.

Ciudadanos opina que Camps es responsable "ya que no vigiló lo que ocurría". Por otra parte, Podemos afirma que el PP comete filibusterismo político, y recuerda que ha vuelto a presentar una iniciativa para que se cambie el estatuto de los expresidentes. Ya lo intentó en julio de 2016 pero no prosperó y espera conseguir el apoyo de los populares. Los socialistas afirman que Camps ha pasado de ser de "Molt Honorable" a "Molt Miserable" y desde Compromís, Fran Ferri afirma que los valencianos le pueden decir alto claro a Camps que debe marcharse del Consell Jurídic Consultiu.