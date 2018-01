Valencia también quiere que Camps abandone el CJC

El pleno del Ayuntamiento de este jueves ha dejado numerosas alusiones a la corrupción en varios de los debates. Compromís ha presentado, al igual que en los consistorios de Alicante y Castellón, una petición para que Camps abandone el Consell Jurídic Consultiu después de que haya sido señalado en el juicio de la Gürtel.

El alcalde Joan Ribó asegura que está en juego la imagen de las instituciones valencianas. En ese sentido ha recordado que el Consistorio ya lo ha sufrido con el caso Taula, de cuyo estallido se cumplen ahora dos años, y cree que los partidos están obligados a condenar cualquier señal de corrupción que salpique a las entidades valencianas:

El gobierno local había planteado el formato de declaración institucional para la que era necesaria la unanimidad. Pero al oponerse el PP la propuesta se ha transformado en moción, con el apoyo de los tres partidos de gobierno y Ciudadanos. Su portavoz Fernando Giner ha explicado que su partido apoyará siempre la condena de la corrupción:

Pero el PP no entiende la urgencia de la moción. El portavoz Eusebio Monzó reconoce que no le gustan las declaraciones que se está escuchando en el juicio de la Gürtel y afirma que hay que esperar a que avance el juicio para fijar la posición municipal. Eusebio Monzó pide además que no se mezcle Gürtel con Taula: