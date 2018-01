El Molí Lab, un espai creatiu al mig de l'horta de València

El projecte de El Molí Lab es va començar a gestar el gener del 2015 però no va ser fins a abril de 2017 quan este centre destinat a emprenedors va obrir les seues portes. Situat en un lloc històric, a l'antic Molí dels Canyars, en plena horta, al nord de la capital i a 15 minuts del centre, El Molí Lab va ser dissenyat per fomentar la creativitat, la innovació i el treball col·laboratiu.

Un lloc perfecte des d'on potenciar qualsevol tipus de projecte professional, ja siga individual o d'equip, amb l'horta del voltant com a element inspirador. I amb un denominador comú: un espai per a la creativitat sostenible, com explica Mònica Muñoz és cofundadora i directora del projecte.

Mónica Muñoz, directora de El Molí Lab / CADENA SER

En l'actualitat 20 persones treballen diàriament en este centre de coworking, encara que l'espai té vocació de créixer. De fet hi ha llocs de treball per doblar el número de treballadors i fins i tot una part de l'alqueria segueix sense rehabilitar a l'espera d'una ampliació. El projecte té vocació de comunitat col·laborativa. De fet moltes de decisions que es prenen es sotmeten a consulta, es voten.

El Molí Lab, que en si mateix aspira a ser sostenible, però també un aparador dels valors associats al camp, a la agriculatura. De fet l'alqueria acull esdeveniments relacionats amb l'alimentació i amb el campo. Tallers amb xiquets i no tan xiquets per ensenyar-los una cosa tan bàsica com d'on sorgix una creïlla.

També espai per a la cultura

El Molí Lab acull fins al febrer, en una de les sales multiusos, una exposició del fotògraf José Luis Iniesta que ha retratat amb la seu a càmera els agricultors que treballen a dierio en la tira de comptar de Mercavalencia, on el els preductors venen les seues vertures i hortalisses que tan sols hores abans han collit en persona.

Uno de los espacios de coworking de El Molí Lab / CADENA SER