Borja Herrera llega cedido para reforzar el lateral zurdo

La salida de Ángel a la Cultural Leonesa y el bajo rendimiento de un Nacho que apuntó alto, pero sólo en el inicio de temporada, obligaba al Real Valladolid a reforzar el lateral izquierdo, ahora por cierto ocupado con éxito por un diestro como Moyano.

El caso es que Miguel Ángel Gómez pensaba en Carles Planas, lateral zurdo del Girona, pero no quería esperar mucho para no pasar apuros en los últimos días de mercado. El jugador no terminaba de decidirse y apareció la oportunidad de Borja Herrera, con pocos minutos en la U.D.Las Palmas.

El club confirmaba la cesión por lo que resta de temporada de un jugador ofensivo (fue extremo durante gran parte de su carrera) de 25 años, al que se le espera de inmediato para incorporarse al grupo.