Maxi Gómez tiene un nuevo reto

Maxi Gómez vive un momento dulce en el Celta. A pesar de su juventud, de estar disputando su primera temporada en España, a pesar del período que se presupone de adaptación de cualquier jugador que empieza en otra Liga, sus números dan seguridad al Celta de cara al gol. Sus diez goles le han abierto las puertas de la Selección Uruguaya y está feliz en Vigo. Disfruta de lo que significa jugar con Iago Aspas como acompañante en ataque y se marca un reto "quiero hacer muchos goles. Me gustaría pasar de los 15. Estoy muy contento con el equipo, ellos me hacen sentir bien. Arriba con Iago, Wass, Pione todos me hacen sentir muy cómodos y ojalá pueda marcar muchos goles más".

El delantero quiso hablar de la oferta de un equipo chino para hacerse con sus servicios y fue tajante "si llegaba la oferta no iba a ir porque estoy muy cómodo en el Celta, en una liga muy buena. Se hablaba mucho de si me iba o me quedaba pero yo estaba tranquilo porque a mí nunca me decían nada. Todo lo veía por las redes sociales"

El delantero está cumpliendo un sueño en Vigo. Llegó a la liga española en verano y se ha hecho un hueco en el Celta con sus goles, que le han abierto la puerta de la Selección "no me lo esperaba, llegar al Celta, debutar y marcar goles y estar viviendo este momento. Creo que estando bien en el Celta puedo ir a la selección. Sería muy bonito poder jugar un mundial"