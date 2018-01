El Tottenham le sigue la pista a Maxi Gómez

No solo del fútbol chino viven las promesas. El meteórico crecimiento de Maxi Gómez no ha pasado inadvertido en otros países bastante más próximos y con ligas bastante más potentes que las asiáticas. El Tottenham ha estado espiando y siguiendo a Maxi en Balaídos hasta en tres partidos. Y no es casualidad. El equipo de Pochettino valora su capacidad goleadora, su juventud y el perfil de adaptación que pueda tener a la Premier. Y es que es difícil tener una adaptación tan rápida como él al fútbol español, a Europa y a una competición tan competitiva como la nuestra en tan poco tiempo. Sus registros, con 21 años y recién aterrizado, dejan claro que Maxi tiene gol y eso, ahora mismo, se paga y bien. Si los chinos querían pagar 20 millones de euros o 20 más variables, esa cifra está al alcance de cualquier equipo de la Premier. Incluso hasta se podría considerar una apuesta "barata" o accesible teniendo en cuenta los desembolsos que se están haciendo en Inglaterra.

Maxi demostró que tiene gol en Defensor y lo está demostrando en el Celta. Es uno de los máximos artilleros de la Liga, es el máximo goleador de cabeza y eso que no tira penaltis ni faltas. Óscar Washington Tabárez ya lo ha llamado para la Absoluta, tiene medio billete para ser el escolta de Cavani y Suárez en la delantera charrúa y se ha hecho un hueco en la Selección. El gesto cariñoso de Godín con él el día del Atlético o de Luis Suárez al que visitó a Barcelona un par de veces así lo atesoran. No es el único club que lo ha venido a ver, pero es cierto que ha sido el que más ha reiterado en su insistencia a la hora de realizar informes sobre el delantero del Celta.

Si el director general del Celta, Antonio Chaves reconocía en verano que la celeridad con la que el Celta cerró la operación permitió adelantarse a otros clubes que venían con más dinero para llevarse al MVP de la liga uruguaya, ahora hay clubes europeos muy pendientes de Maxi Gómez y su debut triunfal en la Liga. Si sigue marcando goles y va al Mundial, igual hasta le ha salido a él bien la jugada de esperar, de no tener prisa. Maxi Gómez puede estar tranquilo porque novias no le van a faltar. De hecho, algunas ya se han dejado ver por su hábitat.