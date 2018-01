"Los padres no somos ni jueces ni jurados". Con estas palabras Moisés Irigoyen, padre de un jugador de tan solo 12 años de la Escuela de fútbol Cinco Villas de Rivas, en la provincia de Zaragoza, pide disculpas por su comportamiento en el campo el pasado sábado. En pleno encuentro increpó y recriminó al árbitro, junto al banquillo de su equipo, y ante la atónita mirada de los chavales. Un error por el que ahora pide perdón a través de una carta. La propia Escuela de Fútbol ha compartido la reflexión y las disculpas del padre en su perfil de Facebook.

Cada fin de semana, padres y madres se instalan en las gradas de los campos de fútbol base para animar a sus hijos, pero también para protestar e increpar al árbitro o al equipo contrario. Una actitud que dista de los valores que desprende este deporte. El partido que disputó este sábado entre la Escuela Cinco Villas de Rivas y el Tarazona estuvo marcado por el comportamiento de Moisés Irigoyen, padre de uno de los jugadores del Rivas. Recriminó al árbitro una decisión y lo hizo gritándole junto al banquillo de su hijo. Una actitud de la que se arrepintió cuando vio la cara de los chavales. "Estábamos un poco 'alteradillos' al ver la jugada, no había entrado el gol, y estaba al lado del banquillo de los chicos y el ver su cara, todos mirando, mi hijo que me miraba y en ese momento me dijo: 'Papá, cállate'". En ese momento se dio cuenta de su actitud: "Para mí fue un bajón muy grande".

Moisés dice que se comportó como un auténtico ultra y cuando el colegiado pitó el final del encuentro mantuvo una charla con él para pedirle disculpas. Ahora, también le envía una carta para que su actitud no se vuelva a repetir por parte de otros padres.