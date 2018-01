Jean Pascal sabe disfrutar del voleibol en Unicaja

Siempre una sonrisa, siempre una broma, pero también siempre unas manos que se elevan a tres metros y medio en cada entrenamiento. El techo en España está feliz y muy motivado de cara a la parte definitiva de su primera temporada como ahorrador, confiado en las posibilidades de su equipo pero siendo respetuoso con los valores que atesoran los demás. De hecho, no pasa por alto los dos últimos ‘terceros sets’ que ha tocado sufrirse ante los dos equipos de Castellón: “Los viví con muchos nervios después del free que me vino, que me caí y que no cogí… espero que no me vuelva a pasar eso, pero hay que apretar un poquito más porque eso no nos conviene de cara a los partidos difíciles”.

De hecho, ya tocan y hay que revisarlo bien “porque si es por ejemplo ‘un Soria’ puede pasar factura, así que hay que cerrar en el momento en que se pueda y así quitarse un peso de encima”. Precisamente sobre el equipo castellano, piropos a su plantel y al modo en el que está trabajado: “Me gusta mucho ese equipo, tiene una plantilla bastante completa; no ha sido fácil ganar en su campo y a ver qué tal vienen aquí contra nosotros”. Entre los aspectos destacados, uno que le toca ver frente a frente: “Este fichaje que han hecho del central y que llegó justo antes del partido nuestro en la primera vuelta es bueno, no lo ha hecho mal; vamos a ver cómo viene aquí tanto él como el resto del equipo, Manu Salvador, Gerard …”.

Como no, fiel a su tono jocoso y distendido, invitando a tomarse el voleibol como un modo de diversión tanto dentro como fuera de la pista, lanza un mensaje entre una gran sonrisa: “Yo creo que les vamos a dar”. Puro Jean Pascal, acto seguido va más allá en su análisis de situación, sobre todo recordando que las piernas de los jugadores de Unicaja Almería van muy cargadas por el periodo en el que está la temporada: “Supongo que ellos llegarán igual de cargados que nosotros porque creo que todos los equipos que están preparando la Copa del Rey están haciendo a lo mejor algún trabajo diferente para llegar a ella con bastante carga y bien; a ver qué tal Soria, porque sabrán que no va a serles fácil aquí”.

Diedhiou se espera un Río Duero Soria muy motivado desde ya, puesto que hay una dura pugna por entrar en la lucha por el título de la Superliga, pero sobre todo porque le llega ‘su Copa del Rey’: “Este partido ante Unicaja en Almería supongo que lo prepararán muy bien, pero sin duda que van a ir a por todas en la Copa; yo creo que vendrán aquí el sábado con bastantes ganas, porque ahora pugnan por meterse en el play off”. Y es que la fase regular se está poniendo muy interesante: “La verdad es que sí, que este año está habiendo mucho mucho –reiterativo-cambio en la liga, hay muchas sorpresas; ya se ha visto la primera vuelta cómo ha ido, así que a ver ahora la segunda”.

Los ejemplos los tiene cercanos, refiriéndose precisamente a los dos sets en los que se ha sufrido tanto para acabar sendas victorias: “Justamente unos partidos como los nuestros ante Mediterráneo, cómo termino de ajustado, y también el del fin de semana pasado contra UBE L’Illa Grau… los equipos están fuertes”. A casi todo corresponde un matiz, eso es cierto, y tampoco es que las semanas previas respectivas fuesen fáciles para Unicaja Almería: “También es obligado referirse a que llevábamos muchos días teniendo bajas y que por ello los entrenamientos no han sido fáciles, pero bueno, a ver ahora cómo vamos, como llegamos primero a este partido, y espero que lo saquemos adelante”.

No va a ser ni mucho menos sencillo, dada la calidad del adversario que visita el Moisés Ruiz, dirigido por un viejo y admirado conocido del central senegalés como es Sevillano: “Manolo es un fenómeno y lo espero aquí con muchas ganas; ha sido un compañero mío cuando estuve en Teruel en mi primer año y muy bien con él; me encantó jugar con él porque es un gran jugador y espero que venga aquí para verlo, pero que ganemos nosotros”. De nuevo el tono distendido, “mejor que no entre a pista”, para elogiar sus facultades como receptor, sin desmerecer esa gran labor que está haciendo en el banquillo: “Sabe mucho de vóley, pese a que como entrenador no he tenido la oportunidad de estar con él”.

Jean Pascal Diedhiou no tiene la ‘habilidad’ de engañar, y ante la pregunta de si está pensando en la Copa realiza una confesión: “Sí… y no…, pero la verdad es que sí, no voy a mentir, pienso en la Copa y quiero que la ganemos, ahora mismo pienso en eso y tengo ganas de que llegue ya”. De alzarla vestido de verde, sería nada menos que su tercer título del ‘torneo del KO’: “Fui campeón con Teruel en mi primer y en mi tercer año allí; siempre es bienvenido ganar un título, cualquier jugador quiere tenerlo, porque es una recompensa a un trabajo, jugamos para eso, si juegas y no ganas, parece que es año perdido”. A Unicaja, de cara a ese reto, lo ve bien: “Supongo que de aquí a la Copa no habrá lesiones y estaremos a tope”.