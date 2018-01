Izquierda Unida denuncia la sobrecargade la atención primaria

Izquierda Unida ha reclamado a la Junta de Andalucía que refuerce la Atención Primaria para evitar que se siga produciendo el colapso en los hospitales de referencia de la provincia. La demanda la ha hecho la coordinadora provincial de la formación, María Jesús Amate, acompañada por el secretario de organización del partido, Juan Antonio López Escobar, ante la Bola Azul, donde ha pedido “más personal” para cubrir la demanda sanitaria no solo en la capital, sino en todas las comarcas de la provincia.

“Hacen falta más médicos de cabecera, más odontólogos y más pediatras. Hay personas que tienen que hacer más de 50 kilómetros para ir a un dentista y niños de 3 y 4 meses que no han podido ir al pediatra porque en su pueblo no hay ninguno. Creemos que esto no se puede consentir”, ha denunciado Amate. También ha criticado que en la Alpujarra, que cuenta con un único equipo médico, una ambulancia de Urgencias desde el Poniente puede tardar entre 45 minutos y una hora. “Creemos que ya está bien. La recuperación de la sanidad de la que habla la Junta tiene que concretarse en una apuesta real”, ha dicho.