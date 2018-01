El alcalde de Porcuna deja el Partido Popular

Anoche, el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, quien encabezara una de las candidaturas a la presidencia del partido en el Congreso Provincial de la pasada primavera, anunciaba a los simpatizantes de la corriente Jaén Adelante, su decisión irrevocable de abandonar el Partido Popular.

“Siento mucho y de todo corazón no dar buenas noticias. Pasa el tiempo y no tenemos una oferta honrosa y digna como esperábamos”. Con estas palabras iniciaba su mensaje que a través de un vídeo difundido entre sus afines, dio a conocer su decisión.

También anoche y a través de un mensaje WhatsApp, anunciaba al presidente provincial, Juan Diego Requena, su decisión de abandonar el grupo popular tanto en la Diputación Provincial de Jaén como en el Ayuntamiento de Porcuna.

Para Moreno, las ofertas presentadas por el Comité de Dirección, no les hace recuperar la dignidad y el honor y anunciaba que esta misma mañana, después de 32 años de militancia, abandonaba el Partido Popular de forma “honrosa y orgullosa pero con gran dolor”.

En las explicaciones dadas asegura que desde Jaén Adelante no han tenido una oferta de integración real en la Dirección Provincial, sino que lo propuesto era una absorción, algo a lo que aseguraba no estar dispuesto por dignidad.

El regidor, que ha pedido respeto a una decisión "muy meditada e irrevocable", se ha puesto a disposición de sus compañeros de 'Jaén adelante', que deberán decidir si siguen su ejemplo. "No os pido a ninguno que dejéis el PP, de corazón. Me ha costado mucho trabajo después de 30 años salir de mi casa, de donde aprendí, donde trabajé y donde participé en todo lo que podía honradamente, de lo que me siento muy orgulloso. Vosotros sabréis lo que tendréis que hacer", ha concluido.

Las 53 estructuras políticas en la provincia que conforman Jaén Adelante, deberán determinar en futuras fechas qué hacer ante este nuevo escenario. Comenta Moreno que “sus decisiones estarán basadas en sus propias situaciones, en las circunstancias de cada municipio y de cada ayuntamiento”.

Con su salida de las filas populares, Moreno también pasa al grupo de los no adscritos en la Diputación Provincial y con él, el alcalde de Cárcheles, Enrique Puñal Rueda.

PORCUNA

La situación en la localidad de Porcuna pasa porque a día de hoy, los nueve concejales del equipo de Gobierno (Miguel Moreno Lorente, Santiago Valenzuela Ruano, Sandra Santiago Garrido, Fernando Calahorro Illana, Adoración Garrido Gonzalez, Juan Antonio Burgos Pérez, Juan Francisco Pérez Martos, Francisco Toribio Díaz y María Dolores Chiachio Montilla) han pasado al grupo de los “no adscritos”.

En la mañana de hoy ha sido remitido un correo al presidente del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, informándole de esta situación.

El alcalde de Porcuna ha comentado también que en los próximos días convocarán una asamblea extraordinaria en el Partido Popular de Porcuna para que la militancia se posicione respecto a esta nueva situación política.

Moreno ha avanzado que pretende presentarse de nuevo a las elecciones municipales de 2019 con otro partido, ya sea de nueva creación o ya existente a nivel nacional. Sin embargo, también ha expresado su deseo de "descansar" y "recuperar la paz y el sosiego" centrado en el Consistorio y su familia.