Gobierno, sindicatos y patronal firman la Concertación Social

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, los representantes sindicales de CC. OO. y UGT y los líderes de las confederaciones empresariales del archipiélago han suscrito los VI Acuerdos de la Concertación Social para la mejora de la protección social y el empleo en las islas.

Todos han coincidido en la capacidad de diálogo para alcanzar dicho acuerdo, cuyas medidas están centradas en mejorar la protección social, la competitividad y el absentismo, además de la economía sumergida, el empleo y la seguridad laboral.

Así, el presidente de la CEOE, José Carlos Francisco, subrayó que "a pesar de discusiones y conflictos hemos sido capaces de poner los intereses generales sobre los particulares". También el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, señaló que las confederaciones empresariales cumplen en 2018 su 40 aniversario por lo que "no hay mejor manera de celebrarlo".

Asimismo, consideró que ahora se deben "generar las condiciones necesarias" desde el Gobierno canario para poner en práctica lo firmado, subrayando que "es el momento de gestionar con tiempo e inteligencia" el momento económico actual.

Por su parte, el secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, explicó que el acuerdo lleva medidas para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, una cuestión a la que hay que ponerle fin.

Preguntado por la posibilidad de llevar a cabo huelgas generales, Santana admitió que "está respirando un clima en el seno de las empresas en el que muchos trabajadores han pasado del miedo a la indignación porque la actividad económica no se está reflejando en más derechos laborales ni en el salario de los trabajadores". "No lo descartamos, pero somos conscientes y confiamos en que el acuerdo en materia de negociación colectiva está cerca porque si la única diferencia que nos separa es la subida salarial no existen excusas para no subir los salarios", sentenció.

Para el secretario de CC. OO. en Canarias, Inocencio González, la firma es importante, pero lo es más "cómo vamos a desarrollar los compromisos alcanzados", por lo que solicitó "toda la lealtad" para que "los acuerdos no se queden en el papel, sino que sean elementos que vertebren una sociedad y una economía más sostenible en Canarias, así como un territorio menos dependiente".

El acuerdo plantea 26 propuestas en materia de la competitividad, como fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas, potenciar un sistema de garantía de créditos o fomentar el uso de energías renovables, atraer la inversión y fomentar la internacionalización de las empresas canarias.

Hay otras 54 actuaciones de carácter sectorial, como la reconversión del sector turístico, la mejora continua de la conectividad, la creación de plataformas comerciales, la mejora de los sectores agrícola, ganadero y de la actividad pesquera o el impulso del mercado audiovisual.

Respecto a la economía sumergida, se plantean 38 propuestas de actuación que van desde potenciar el asociacionismo, la realización de campañas informativas, la implantación de programas en los centros educativos hasta flexibilizar las cargas y procedimientos administrativos, impulsar la colaboración de los agentes sociales y económicos con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y prestar una especial atención a los colectivos más vulnerables, como los migrantes y las mujeres.

Para acabar el absentismo recoge 22 propuestas centradas en la creación de un observatorio, la implementación del teletrabajo, medidas de sensibilización y planes de incentivación y motivación entre otros.

Un total de 25 actuaciones están centradas en adaptar la formación a las necesidades de las empresas, promover la teleformación y la movilidad internacional, fomentar el emprendimiento como generador de la actividad económica, y acciones de orientación profesional e intermediación laboral para mejorar la empleabilidad y fomentar medidas que faciliten la contratación.